Fabrizio Corona fuori dal Tribunale su Signorini: "Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra"

Fabrizio Corona è stato ascoltato oggi dalla Procura di Milano in qualità di indagato nell'ambito di un'inchiesta per revenge porn. L'ex re dei paparazzi è stato denunciato da Alfonso Signorini dopo la messa in onda della puntata del format Falsissimo, dedicata a Il prezzo del successo, in cui si parlava dei presunti metodi di selezione dei casting del Grande Fratello. Secondo quanto sostenuto nel podcast, il conduttore di Canale 5 avrebbe promesso l'ingresso nella Casa più spiata d'Italia in cambio di favori sessuali.

L'audizione di Fabrizio Corona davanti ai pm di Milano

All'uscita dalla Procura, dove è stato interrogato per circa 75 minuti dopo la denuncia di Alfonso Signorini, Corona ha parlato con i giornalisti, sostenendo che il focus dell'interrogatorio si sarebbe spostato rapidamente. "Per tre minuti ho parlato di revenge porn e per più di un'ora di Alfonso Signorini", ha dichiarato, affermando di essere passato, di fatto, da indagato a testimone.

Il caso Signorini al centro dell'interrogatorio

Corona ha spiegato che, dopo la prima puntata del suo podcast dedicata al cosiddetto "sistema Signorini", avrebbe ricevuto centinaia di segnalazioni da parte di ex concorrenti del programma o di persone che non sarebbero entrate nel reality perché non avrebbero accettato presunte richieste del conduttore. "Ho oltre cento testimonianze di giovani che avrebbero ricevuto messaggi dello stesso tenore di quelli mostrati nel format su YouTube", ha dichiarato, riferendo di aver fornito ai pm nomi e materiale raccolto negli ultimi giorni.

Davanti ai cronisti, Corona ha usato parole durissime: "Secondo me nel giro di cinque giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione troveranno materiale allucinante. Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra", ha detto, lasciando intendere che sullo smartphone di Signorini ci sarebbero prove di presunte condotte illecite.

Corona spiega perché ha deciso di denunciare il 'sistema Signorini'

L'ex paparazzo ha respinto le accuse di agire per vendetta: "Mi arrabbio con chi dice che faccio le cose per vendetta. Io non faccio vendette contro nessuno. Dopo aver visto Signorini presentare il suo ultimo libro ho detto: 'Ci vuole un bel coraggio'. Da lì ho iniziato a fare telefonate e ho recuperato questo materiale. Ne ho tantissimo, ho anche delle fotografie sue clamorose".

Riguardo all'interrogatorio, Corona ha parlato di un clima disteso: "Oggi ho trovato dei pm gentili, è come se mi avessero chiesto scusa. Ora aspettano la denuncia di Medugno per procedere, poi Signorini verrà indagato", ha affermato. Ha inoltre sottolineato di muoversi con cautela sul piano legale: "Io le puntate le faccio controllando il codice penale, con lo studio dell'avvocato Chiesa. Mi muovo sul filo".

Antonio Medugno al GFVIP

Pronte due denunce contro il conduttore del Grande Fratello Vip

Ma la vicenda potrebbe non fermarsi qui. Secondo Corona, oltre ad Antonio Medugno - ex concorrente del GFVip intervistato nella seconda puntata di Falsissimo andata in onda ieri sera - ci sarebbe un'altra persona pronta a farsi avanti nei prossimi giorni per denunciare Alfonso Signorini. Il nome non è stato fatto, ma si tratterebbe, secondo quanto lasciato intendere, di un ex concorrente o di un aspirante tale. Le denunce, quindi, potrebbero diventare due.

La controffensiva legale annunciata da Corona - che nella puntata di Falsissimo ha tirato in mezzo anche Davide Donadei - prevede inoltre il deposito, già questa settimana, di due denunce contro Signorini. La prima è proprio quella di Medugno. Le ipotesi di reato ipotizzate sarebbero particolarmente gravi: tentata estorsione e violenza sessuale.