Fabrizio Corona si scusa con Pretelli ma attacca: "Lui e la Salemi conniventi con chi li sta sfruttando"

Ieri 22 dicembre su Youtube Fabrizio Corona ha condiviso la seconda puntata di Falsissimo - Il prezzo del successo, Fabrizio Corona ha fatto retromarcia ammettendo di aver diffuso informazioni false su Pierpaolo Pretelli. L'ex re dei paparazzi ha chiesto scusa al pubblico per il video hot che aveva promesso sul concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Le scuse di Fabrizio Corona su Pierpaolo Pretelli

"Il video di Pretelli che avevamo annunciato era un video vecchio. Chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi", ha detto Corona che durante la puntata del 15 dicembre, Fabrizio aveva lasciato intendere l'esistenza di un presunto video privato registrato da Pretelli per Alfonso Signorini. In realtà, si tratta di un filmato che circola in rete da anni, risalente a quando Pretelli era giovanissimo e in compagnia di due amici il cui destinatario non era il conduttore del Grande Fratello Vip.

Pretelli e Giulia Salemi: il momento delicato secondo Corona

Nel contenuto in abbonamento del secondo capitolo de Il prezzo del successo, Corona ha commentato anche il delicato momento personale che Pretelli starebbe vivendo insieme alla compagna Giulia Salemi: "Lui adesso si dice disperato, anche la Salemi è disperata. Stiamo creando qualcosa di pericoloso per la sua salute e la sua psiche. Li stiamo facendo stare male nel periodo più bello, quello di Natale. Ma non è colpa mia. Sto facendo un'indagine e se, tra i nomi che ci sono stati fatti, c'è anche lui, non è colpa mia".

La connivenza tra i Prelemi e Signorini

Fabrizio Corona

Corona - che sarebbe stato denunciato da Signorini per revenge porn - ha poi aggiunto: "Tra lui e Giulia si è creata una coppia che genera fanbase e visibilità, ma entrambi hanno rinnegato quello che è successo. Hanno costruito un'identità diversa da ciò che sono realmente". Al centro di tutto, secondo Corona, ci sarebbe ancora una volta Alfonso Signorini: "Una persona che sfrutta entrambi, con cui sarebbero conniventi. Tutti li abbiamo visti insieme: a Cortina, a Porto Cervo, a Capri". Sebbene quindi abbia ammesso l'errore sul video hot di Pretelli, Corona continua ad accusare Pierpaolo e Giulia di essere una coppia basata sulla falsità e non sull'amore.

Il racconto di Antonio Medugno nel podcast

Nella stessa puntata del podcast, spazio anche al racconto di Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip 6, che ha parlato di un presunto episodio avvenuto a casa di Alfonso Signorini. Medugno ha detto di essersi sentito a disagio per alcuni comportamenti del conduttore, sostenendo di aver percepito delle avance non gradite e di aver deciso, per questo, di confidarsi con il suo ex manager e con la propria psicologa. Secondo Corona il modello avrebbe denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale Falsissimo, Corona rivela agli abbonati: "Medugno ha denunciato Signorini per violenza sessuale".