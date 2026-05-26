GF Vip, Antonella Elia attacca Alessandra Mussolini: “Non la festeggio, la contesto”

Nuovo capitolo nelle tensioni nate durante e dopo il GF Vip tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Al centro della polemica c'è la presunta festa organizzata dalla vincitrice del reality, alla quale l'ex concorrente sostiene di non essere mai stata invitata ufficialmente, nonostante un primo contatto telefonico.

Antonella Elia esclusa dalla festa di Alessandra Mussolini

L'antipatia tra le due finaliste del reality show non è nata per esigenze televisive, ma sarebbe il risultato di tensioni sviluppate realmente all'interno della Casa del Grande Fratello. E, a quanto pare, i rapporti non si sarebbero distesi nemmeno dopo la fine del reality.

Durante una diretta Instagram con Adriana Volpe, Antonella Elia ha raccontato un episodio che avrebbe confermato la distanza tra lei e Alessandra Mussolini. Secondo quanto emerso nella live, la vincitrice del reality avrebbe organizzato una festa con alcuni ex coinquilini per celebrare il successo ottenuto nel programma. La reunion sarebbe stata fissata per il prossimo 5 giugno, anche se la location non sarebbe stata ancora resa nota.

Antonella e Alessandra spengono le luci della Casa

"L'invito non è mai arrivato": il retroscena raccontato da Antonella Elia

Nel corso della chiacchierata social, Antonella Elia ha spiegato di aver saputo dell'evento tramite una telefonata ricevuta dall'entourage di Alessandra Mussolini. Tuttavia, dopo quel contatto, non sarebbe arrivato alcun invito ufficiale. "Mi ha chiamato il segretario dicendo che mi stavano cercando per invitarmi. Io ho risposto: 'Va bene, mandatemi l'invito'. Ma l'invito non è mai arrivato", ha raccontato la showgirl.

La frecciata di Antonella Elia: "Forse si è risentita perché la chiamo gallina"

Antonella Elia ha poi ironizzato sul loro rapporto complicato, lanciando una nuova frecciata all'ex parlamentare. "Forse si è risentita perché la chiamo gallina? Lei ha risposto che usa le piume, quindi siamo perfettamente allineate", ha dichiarato. Parole che richiamano quanto detto da Antonella subito dopo la vittoria di Alessandra Mussolini ai microfoni social del Grande Fratello: "Mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina".

Antonella e Adriana

Antonella Elia non cambia idea: "Io la contesto"

Nonostante l'assenza dell'invito, Antonella Elia ha ammesso che probabilmente non avrebbe comunque partecipato alla festa. "Io non vengo a festeggiare la vincitrice, io la contesto", ha dichiarato senza mezzi termini durante la diretta Instagram.

L'amicizia con Adriana Volpe continua anche fuori dalla Casa

Nel corso della live, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno anche ribadito che la loro amicizia continua lontano dalle telecamere. Parlando del rapporto nato durante il reality, Antonella ha confessato: "Grazie ad Adriana ho scoperto un tipo diverso di amicizia, più fisica. Le coccole, stare abbracciata con una mia amica, è bellissimo!".