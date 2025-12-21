Alfonso Signorini denuncia Fabrizio Corona per revenge porn: la Procura sequestra il materiale di Falsissimo

La puntata di Falsissimo di lunedì 22 dicembre è sempre più a rischio. Poco fa Fabrizio Corona ha spiegato di aver dovuto rigirare il secondo episodio de Il prezzo del successo, che contiene l'intervista ad Antonio Medugno. Secondo quanto comunicato dall'avvocato del podcaster, la Procura della Repubblica ha sequestrato il materiale.

Il sequestro del materiale di Falsissimo e le motivazioni

Il legale Ivano Chiesa ha raccontato a Fanpage che il reato ipotizzato è quello di revenge porn: "Quindi hanno sequestrato il materiale che, secondo loro, era pertinente al reato". Entrando nello specifico, il sequestro sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino: "Sono andati alle 7 del mattino, come sempre quando c'è di mezzo Fabrizio si scatena la terza guerra mondiale. Mi auguro la stessa solerzia e la stessa tempestività quando avranno analizzato il materiale. Secondo me non si tratta di revenge porn".

La posizione della difesa di Fabrizio Corona

"Dov'è il reato di revenge porn quando comunico al pubblico che potrebbe esserci qualcosa di gravemente illecito nel comportamento di un personaggio pubblico?", si è chiesto l'avvocato. "Capisco che il personaggio pubblico abbia presentato una denuncia e che la Procura della Repubblica adotti i suoi provvedimenti. Ora hanno preso il materiale e, come ho già detto, mi aspetto la stessa solerzia e tempestività da parte della Procura quando lo avranno analizzato, soprattutto in relazione ai reati gravissimi che conterrebbe. Sul fatto che si tratti di revenge porn, discuteremo".

Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo

Per quanto riguarda i rischi che corre Fabrizio Corona, l'avvocato ha dichiarato al portale: "Lui ha imparato perfettamente cosa può fare e cosa non può fare. Se ci sono contenuti ritenuti illeciti dal PM, non li pubblicherà. Ma un'intervista è un'intervista: c'è qualcuno che può impedire a qualcun altro di pubblicarla? Tra l'altro, l'inchiesta contiene dichiarazioni di grande interesse". Già in mattinata Corona aveva gridato alla censura, sostenedo che avevano provato a fermarlo.

Il precedente episodio contro Alfonso Signorini

Nel primo episodio de Il prezzo del successo, Corona ha attaccato frontalmente Alfonso Signorini. Secondo il racconto - tuttora privo di riscontri ufficiali - il conduttore del Grande Fratello avrebbe avuto scambi di messaggi, foto esplicite e presunti rapporti con diversi ragazzi, alcuni dei quali sarebbero poi stati agevolati nell'ingresso nel cast del reality di Canale 5.

Il ruolo di Antonio Medugno nella seconda puntata de Il peso del successo

Il focus della seconda puntata sarà invece un'intervista ad Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, che ha anticipato: "Lunedì uscirà la verità su tutto". Nella didascalia del post, Corona ha parlato di oltre 500 ragazzi coinvolti, utilizzando termini molto forti come "molestie, abusi e violenza sessuale"".