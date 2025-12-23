Corona all'attacco di Davide Donadei: "A letto con Signorini accanto, vestito di latex"

Ieri è andata in onda la seconda puntata del podcast Falsissimo - Il prezzo del successo di Fabrizio Corona, che ha affrontato nuovi retroscena sul mondo del Grande Fratello Vip. Tra i protagonisti della puntata anche Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne nell'edizione 2020-2021. L'ex re dei paparazzi sostiene di avere un video in cui l'ex tronista è a letto con il conduttore del reality show vestito di latex.

I messaggi tra Donadei e Signorini: la versione dell'ex tronista

Nei giorni scorsi, in un'intervista a FanPage, Donadei aveva raccontato la sua versione dei fatti: "I messaggi che ricevevo contenevano complimenti, si parlava del fatto che fossi un bel ragazzo. Sono stato accondiscendente, non lo nego. Ho mandato qualche foto post palestra che sapevo potesse piacergli, ma sempre vestito". Secondo Donadei, non ci sarebbe stato nulla di più che uno scambio ammiccante, senza contatti fisici o incontri personali significativi.

La versione di Fabrizio Corona e gli screenshot delle chat

L'ex re dei paparazzi, però, ha fornito un racconto leggermente diverso, supportato da presunti screenshot tra Donadei e Signorini. Durante la seconda puntata di Falsissimo - in cui si è parlato anche di Antonio Medugno - Fabrizio Corona ha dichiarato: "Alfonso Signorini a Davide ha scritto: 'Comunque il discorso che ti ho fatto quella sera in albergo non devi mai dimenticarlo'. Nelle chat, Davide gli ha mandato una foto degli addominali e Signorini ha risposto con due immagini in cui mostrava "l'isola che non c'è". Corona ha aggiunto: "Alfonso gli ha scritto: 'Venerdì sono tuo, anzi tu sei mio. Se vuoi puoi dormire da me in hotel, c'è una spa, una palestra e una piscina da 25 metri quadri'. Davide aveva capito il metodo Signorini ed è stato al gioco".

Alfonso Signorini

La smentita di Davide Donadei

Interpellato direttamente da Corona, l'ex tronista ha negato questa narrazione del podcaster : "Le chat non sono allo stesso livello di quelle di Medugno. In quel periodo vivevo spesso da Alessandro Piscopo, il mio manager, e quasi tutte le risposte erano preparate da lui". Corona, tuttavia, non gli ha creduto, affermando: "La differenza fra te e Medugno è che lui è passivo, tu sei maschio e ci giochi, sei dominante".

Il presunto video: Corona accusa, Donadei smentisce

La vicenda ha assunto un'altra piega con la segnalazione di un presunto video che ritrarrebbe Donadei a letto con Signorini - che ha denunciato Fabrizio Corona - accanto, vestito in latex. Corona ha dichiarato: "Ho un video di una persona che racconta che ha un video - e ho anche io il video - dove ci sei tu nel letto con lui accanto vestito di latex".

Donadei ha replicato immediatamente: "Non è vero, Fabri, non è vero. Io non ho mai visto Alfonso da solo". Secondo Corona, le chat tra Donadei e Signorini si sarebbero concluse con un appuntamento in albergo, tutto a spese del conduttore del GF , Vip, ma l'ex concorrente del Grande fratello Vip ha negato qualsiasi contatto diretto.