F1, sequenze mozzafiato a tutta velocità per Brad Pitt nel trailer: "Impossibili da girare per finta"

'Se Brad non sapesse guidare, l'intero film non avrebbe funzionato' ha rivelato il ​​regista Joseph Kosinski descrivendo le sequenze mozzafiato in pista.

Brad Pitt a tutta velocità nel trailer italiano di F1, pellicola ambientata nel mondo delle corse automobilistiche di Formula Uno che vede il divo nei panni di un pilota veterano che fa ritorno sulle piste per fare da mentore a un giovane talentuoso. Il trailer mozzafiato rivela sequenze al cardiopalma che coinvolgono Pitt e il giovane collega Damson Idris, entrambi impegnati a guidare davvero i bolidi da corsa, come ha assicurato il regista Joseph Kosinski.

"Guardare Brad guidare a velocità superiori a 180 miglia orarie è stato davvero impressionante perché non è qualcosa che puoi imparare da un giorno all'altro", ha spiegato. "La dedizione e l'attenzione che Brad ha messo in questo processo sono state incredibili. Questo film ha tutto: Brad Pitt, velocità, emozioni, una storia epica di un outsider, dramma, umorismo e un pizzico di romanticismo".

Pitt interpreta Sonny Hayes, il "fenomeno più promettente della Formula Uno degli anni '90 fino al suo spettacolare incidente e alla fine della sua carriera. Trent'anni dopo, è un pilota nomade a pagamento quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di un team di F1 in difficoltà che è sull'orlo del collasso. Come si vede nel trailer, Cervantes convince Hayes a tornare in pista per un ultimo tentativo di gloria, ma scoppia un conflitto quando si ritrova in squadra con Joshua Pearce (Damson Idris), una recluta promettente intenzionata a diventare un campione.

Brad Pitt a fianco del giovane collega Damson Idris

Formula 1: che passione

Joseph Kosinski si è appassionato alla Formula 1 durante l'emergenza sanitaria. Così per il suo film sportivo ha coinvolto vere stelle dei circuito come Lewis Hamilton, che è stato fondamentale per rendere la F1 il più autentica possibile supervisionando ogni dettaglio nella ricostruzione delle auto, delle corse e le attrezzature per le telecamere sulle vere auto da corsa, ma soprattutto nella preparazione di Brad Pitt e Damson Idris.

Brad Pitt in pista

"Abbiamo effettivamente acquistato sei auto F2, vere auto da corsa F2, e abbiamo lavorato con Mercedes AMG, il team di Formula Uno e i loro ingegneri per costruire vere auto da corsa che potessero trasportare le nostre attrezzature e trasmettitori per le telecamere per realizzare questo film", ha detto Kosinski. "Quindi ogni volta che vedete Brad o Damson guidare nel film, stanno guidando da soli in una di queste vere auto da corsa su una vera pista di F1"_.

Il regista ha persino girato il film durante vere gare di F1, si moltiplicano, infatti, gli avvistamenti di Brad Pitt ai vari gran premi della stagione. Affinché ogni dettaglio fosse perfettamente realistico, la preparazione degli attori ha richiesto mesi e mesi. "Lewis Hamilton voleva sapere se Brad sapesse guidare davvero. Perché se non avesse saputo guidare l'intero film non avrebbe funzionato. Ed è stato felice di scoprire che Brad possedeva un'abilità naturale dall'inizio, non so so dove ha imparato o se ce l'ha dalla nascita, ma guida motociclette e credo che questo sia collegato. Lui è un pilota talentuoso e questo ha rassicurato Hamilton."

Una produzione Apple Original Films, F1 arriverà nei cinema italiani in estate distribuito da Warner Bros.