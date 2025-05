Lupin 4: iniziate le riprese a Parigi della nuova stagione della serie con Omar Sy

Netflix ha confermato la produzione della stagione 4 della serie Lupin, con protagonista l'attore Omar Sy.

Le riprese sono in corso nella città di Parigi e il progetto si ispira all'opera di Maurice Leblanc e all'iconico personaggio di Arsenio Lupin.

L'annuncio di Netflix

Omar Sy interpreterà quindi ancora una volta Assane Diop, il ladro gentiluomo al centro della trama. L'attore, in un comunicato, ha dichiarato che interpretare il personaggio gli regala "grande gioia ogni volta". La star di Lupin ha poi proseguito: "Insieme a Netflix, Carrousel e Gaumont ci siamo presi il tempo necessario per alzare il livello delle nostre ambizioni e offrire ancora più sorprese e divertimento, sia per noi che per il pubblico. L'energia fresca portata da Carrousel Studios si integra perfettamente con questa visione. Non vedo l'ora di condividere i nuovi episodi con il maggior numero di persone possibile".

Nel cast della serie Lupin ci saranno anche Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine, e Laïka Blanc-Francard.

Le stagioni precedenti si sono posizionate al terzo, al sesto, e al decimo posto nella classifica delle serie più viste a livello globale su Netflix.

Il team della produzione è composto da Gaumont, Carrousel Studios, Louis Leterrier e Thomas Benski.

Ecco la prima foto dal set dei nuovi episodi della serie Lupin:

Una foto di Lupin 4

I dettagli dello show francese

La serie Netflix è stata creata da George Kay in collaborazione con Francois Uzan e la partecipazione di Marie Roussin, Florent Meyer e Tigran Rosine.

La quarta stagione sarà composta da otto puntate e alla regia saranno impegnati Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Celin.

Sy e Leterrier saranno coinvolti anche come showrunner.

Gli script delle puntate, inoltre, saranno firmati da Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Florent Meyer, Tigran Rosine, e Pennda Ba.