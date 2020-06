Evil Dead 4: Bruce Campbell svela il titolo e il regista del quarto film

Evil Dead 4 ha ora un regista e un titolo ufficiale, come rivelato da Bruce Campbell parlando del sequel del cult La casa.

Evil Dead 4 proseguirà la saga horror creata da Sam Raimi e Bruce Campbell ha svelato il titolo del film, Evil Dead Now, e il regista che sarà Lee Cronin. La star, in un'intervista rilasciata a Empire, ha parlato di come proseguirà la storia iniziata negli anni '80.

Bruce Campbell ha infatti raccontato: "Abbiamo appena parlato al telefono con Lee Cronin che si occuperà della sceneggiatura e della regia del prossimo La casa. Si intitolerà Evil Dead Now".

L'interprete di Ash nella saga horror La casa ha aggiunto: "Sam Raimi ha scelto Lee, ha realizzato un film fantastico intitolato Hole - L'Abisso. Realizzeremo quel film non appena sarà possibile".

Il reboot del 2013 diretto da Fede Alvarez non avrà alcun legame con il nuovo lungometraggio che proporrà protagonisti inediti: "Da ora in poi dovranno andare avanti da soli, che va bene ed è liberatorio. Si potrebbero avere eroi diversi, in questo caso diverse eroine. Questo film sarà un po' più dinamico. Volev amo semplicemente mantenere la storia attuale. E il mantra è che i nostri eroi ed eroine sono semplicemente persone normali. Ed è così che andremo avanti".