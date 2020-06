Evil Dead 4: Bruce Campbell conferma il titolo ufficiale

Evil Dead 4 ha ora un titolo ufficiale: Evil Dead Rise, come ha svelato Bruce Campbell, interprete di Ash. L'attore ha condiviso questo interessante dettaglio in occasione di un'intervista rilasciata a Diabolique Magazine.

Bruce Campbell ha dichiarato: "Il titolo ufficiale è Evil Dead Rise. Stiamo per ricevere una nuova bozza della sceneggiatura".

I fan del franchise horror La casa, tuttavia, dovranno aspettare ancora a lungo, almeno in base alle dichiarazioni della star che ha spiegato: "Non penso accadrà nulla fino al 2021. Siamo davvero entusiasti. Sarà qualcosa di totalmente nuovo. Non ci sarà più un casolare sperduto nel bosco".

Il cult diretto da Sam Raimi mostrava un gruppo di amici alle prese con le conseguenze del ritrovamento del Necronomicon Ex-Mortis, evento che scatena sulla Terra delle forze sovrannaturali violente e mortali.

Ash, nel terzo film, era persino tornato indietro nel tempo per lottare contro il male. La sua battaglia era proseguita con la serie tv Ash vs. Evil Dead che mostrava il personaggio di Bruce Campbellalle prese anche con un viaggio.

Il regia di Evil Dead Rise sarà Lee Cronin, già autore di The Hole in the Ground.