Everything Everywhere All At Once vince sette premi agli Indie Spirit Awards 2023

Inarrestabile Everything Everywhere All At Once, con sette premi sbanca gli Indie Spirit Awards 2023, ormai manca solo una settimana agli Oscar.

Sabato ha visto la stagione dei premi accendersi sugli Independent Spirit Awards 2023, che ogni onorano film indipendenti. Inutile dire che a far la parte del leone è stato ancora una volta Everything Everywhere All At Once, che si è portato a casa sette premi, incluso quello per il miglior film.

I premi - che si tenevano il giorno prima degli Oscar, ma sono stati spostati nel 2021 - hanno introdotto categorie di recitazione neutre rispetto al genere, portando artisti del calibro di Cate Blanchett e Michelle Yeoh a competere contro Paul Mescal e Jeremy Pope. Yeoh è stata eletta miglior interprete dell'anno, mentre la migliore interpretazione non protagonista è andata al compagno dii set Jonathan Ke Quan. Premiati anche i Daniels per la miglior regia e miglior sceneggiatura, così come il montatore Paul Rogers e il premio per la miglior interprete rivelazione, Stephanie Hsu.

Everything Everywhere All at Once: un'immagine del film

Tra gli altri premiati, John Patton Ford si è portato a casa per la migliore sceneggiatura d'esordio con Emily the Criminal, mentre la regista di Aftersun Charlotte Wells ha vinto per la migliore opera prima. Women Talking - Il diritto di scegliere di Sarah Polley ha vinto il Robert Altman Award, assegnato al regista, al direttore del casting e al cast di un film.

Il John Cassavetes Award (assegnato al miglior lungometraggio realizzato con meno di $ 1.000.000) è andato a The Cathedral, il vincitore di Venezia 2022 Tutta la bellezza e il dolore è stato eletto miglior documentario, mentre Joyland ha vinto il premio per il miglior film straniero.

Everything Everywhere All at Once: tra SAG e Oscar, le ragioni di un trionfo annunciato

Ecco la lista completa dei vincitori agli Independent Spirit Awards 2023:

FILM

Miglior film

"Everything Everywhere All at Once"

Miglior regista

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once"

Miglior film d'esordio

"Aftersun"

Miglior interpretazione da protagonista

Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once"

Miglior interpretazione da non protagonista

Jonathan Ke Quan, "Everything Everywhere All at Once"

Miglior interpretazione d'esordio

Stephanie Hsu, "Everything Everywhere All at Once"

Miglior sceneggiatura

"Everything Everywhere All at Once"

Miglior sceneggiatura d'esordio

"Emily the Criminal"

Miglior fotografia

"TÁR"

Miglior montaggio

"Everything Everywhere All at Once"

Robert Altman Award

"Women Talking"

Miglior documentario

"Tutta la bellezza e il dolore"

Miglior film internazionale

"Joyland"

Premio "someone to watch"

Nikyatu Jusu, "Nanny"

Premio Truer Than Fiction

Reid Davenport, "I Didn't See You There"

Premio John Cassavetes

"The Cathedral"

Premio ai produttori

Tory Lenosky

SERIE

Miglior nuova serie di finzione

"The Bear"

Miglior serie non di finzione o documentario

"The Rehearsal"

Miglior interpretazione in una serie di finzione

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Migliore interpretazione non protagonista in una serie di finzione

Ayo Edebiri, "The Bear"

Miglior cast d'insieme in una serie di finzione

"Pachinko"

Cast: Soji Arai, Jin Ha, Inji Jeong, Minha Kim, Kaho Minami, Lee Minho, Steve Sanghyun Noh, Anna Sawai, Jimmi Simpson, Yuh-jung Youn