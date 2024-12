Everything Everywhere All At Once: l'edizione Blu-Ray del film in sconto su Amazon

Su Amazon, grazie a un'offerta a tempo, è attualmente possibile trovare l'edizione Blu-Ray di Everything Everywhere All At Once in sconto.

Oggi vi segnaliamo che l'edizione Blu-Ray di Everything Everywhere All At Once è attualmente in sconto su Amazon, grazie a un'offerta a tempo. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 10,39€, con uno sconto del 20% sul prezzo più basso recente indicato (12,99€). Potete trovare tutti i dettagli relativi al lungometraggio in questione passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Blu-Ray di Everything Everywhere All At Once è venduta e spedita da Amazon.

Un viaggio cinematografico senza precedenti: l'edizione Blu-Ray di Everything Everywhere All At Once

Quando il cinema incontra l'immaginazione senza limiti, nasce un'opera come Everything Everywhere All at Once. Vincitore di 7 premi Oscar, tra cui Miglior Film, questa pellicola è un'esperienza multisensoriale che attraversa generi, emozioni e dimensioni. Ora, grazie all'edizione Blu-Ray, è possibile immergersi nel suo multiverso, portando a casa non solo il film ma anche una serie di contenuti extra che ampliano il genio visionario dei registi.

Ke Huy Quan, dall'Oscar per Everything Everywhere All at Once a Loki 2

Dal commento dietro le quinte alla realizzazione di scene memorabili, passando per bloopers e sequenze tagliate, questa edizione offre uno sguardo privilegiato su come un controllo fiscale di routine si trasforma nella più straordinaria avventura di Evelyn Wang.