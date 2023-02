Jeremy Renner, Evangeline Lilly rassicura i fan: "Il recupero è stato miracoloso"

Il 2023 si è aperto con la terribile notizia dell'incidente riportato da Jeremy Renner in Nevada. L'attore è stato letteralmente schiacciato dal suo spazzaneve mentre stava cercando di salvare il nipote. Un grave incidente che gli è costato la frattura di oltre 30 ossa, ma a quanto pare il suo recupero sta andando a gonfie vele.

Ad aggiornare sulle sue condizioni è stata la co-star Evangeline Lilly, protagonista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, durante una recente intervista ai microfoni di Access Hollywood. "Sta recuperando al 100%. Quando sono andata a trovarlo a casa sua sono rimasta alquanto stupita perché non pensavo riuscisse di nuovo a camminare in maniera stabile. Pensavo fosse ancora dolorante nel letto. Per me è stato un vero e proprio miracolo! Jeremy è sempre stato un tipo molto tosto, abbiamo sempre visto in lui questa attitudine. E sono contenta e grata del fatto che il suo percorso di riabilitazione stia andando alla grande".

Jeremy Renner, i gemiti dell'attore durante la chiamata al 911: "È stato schiacciato, prova molto dolore"

Jeremy Renner, protagonista di Mayor of Kingstown nei panni di Mike McLusky, compariva col volto ammaccato e faccia insanguinato nell'immagine promozionale originale della seconda stagione. I produttori hanno poi deciso di cambiare la locandina per rispetto nei suoi confronti dopo lo spiacevole incidente.