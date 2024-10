Eva Mendes tornerebbe a recitare solo a fianco del marito Ryan Gosling

Eva Mendes ha dichiarato che l'unico progetto cinematografico che la convincerebbe a tornare nel mondo della recitazione sarebbe insieme a suo marito Ryan Gosling. In passato, la coppia ha lavorato insieme nei film Drunk History Christmas e Come un tuono di Derek Cianfrance.

L'attrice ha lasciato il mondo del cinema nel 2014 e in un'intervista aveva specificato quanto non fosse stato difficile per lei lasciare la recitazione e dedicarsi ad altro. Tuttavia, in futuro, le piacerebbe tornare sul grande schermo.

Con il marito

"Non sono mai stata innamorata della recitazione" aveva sottolineato Mendes "Non ero una grande attrice. Ho avuto i miei momenti lavorando con grandi persone". Eva Mendes ha dichiarato di essere particolarmente orgogliosa dei suoi progetti con Ryan Gosling.

Ryan Gosling, Derek Cianfrance ed Eva Mendes sul set di Come un tuono

"Riesce a tirar fuori qualcosa di me che non era mai stato accessibile prima" ha spiegato, sottolineando che l'unico motivo per cui tornerebbe è recitare con lui:"È l'unica cosa che mi piacerebbe fare". Da quando è diventata madre, Eva Mendes ha fondato un'azienda di pulizie, ha lavorato come modella e ha scritto di recente un libro per bambini intitolato Desi, Mami, and the Never-Ending Worries, che racconta la storia di una madre che aiuta la figlia a gestire l'ansia.

L'ultimo film in carriera al quale Eva Mendes ha partecipato è Lost River del 2014, diretto proprio dal marito Ryan Gosling, con il quale ha una relazione dal 2011 ed è sposata dall'inizio del 2016. Dall'unione sono nati due figli, Esmeralda Amada, nata nel 2014, e Amada Lee, nata nel 2016.

Tra i lavori ai quali Eva Mendes ha partecipato nel corso della sua carriera d'attrice spiccano Training Day di Antoine Fuqua, C'era una volta in Messico di Robert Rodriguez, Hitch - Lui si che capisce le donne al fianco di Will Smith, Ghost Rider con Nicolas Cage e Holy Motors di Leos Carax.