Eva Mendes, la dolcezza di Ryan Gosling: 'È la mia eroina'

Nonostante sia uno degli attori più celebri e apprezzati al mondo, anche a Ryan Gosling capita di sentirsi sopraffatto quando riflette sul futuro dell'industria. Intervistato da Men's Health insieme a David Leitch, che l'ha diretto in The Fall Guy, Gosling ha nominato la propria famiglia, e in particolare la moglie Eva Mendes, come la persona che lo aiuta a riportare i piedi per terra, la sua vera eroina.

Come un tuono: Ryan Gosling con Eva Mendes in moto in una scena del film

"Spesso penso a cosa sarà importante per me sul mio letto di morte tra le cose che ho fatto e non ho fatto. Aiuta a mettere le cose in prospettiva. Tutto torna sempre alla famiglia. Non credo che rimpiangerò nulla professionalmente ma penso che Eva e le ragazze [le figlie Esmeralda Amada e Amada Lee] vengano prima di tutto".

La famiglia prima di tutto

Nell'intervista, Ryan Gosling ha sottolineato questo aspetto riflessivo che gli permette di mettere in fila le priorità della sua vita:"Ogni volta che sto lottando penso soltanto al fatto che possa essere importante o meno per me. Ti importerà di questa cosa, che l'abbia fatta o meno e qualunque essa sia? È un pensiero estremo ma utile".

Dopo la vittoria dell'Oscar, intervistato da People, Gosling aveva sottolineato l'apporto costante ricevuto dalla famiglia:"Mi hanno dato alcuni consigli e appunti, tutti ottimi. Sono una parte così importante per me. È stato l'interesse delle mie ragazze per Barbie e l'indifferenza per Ken che mi ha fatto appassionare a tutto questo. È stato bello averle lì fino alla fine".

Ryan Gosling sarà protagonista del nuovo film diretto da David Leitch, The Fall Guy, al fianco della star di Oppenheimer Emily Blunt. Gosling interpreta lo stuntman Colt Seavers, che si ritrova a lavorare sul set con una star di nome Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) che all'improvviso scompare. A quel punto, sarà Colt a mettersi sulle sue tracce per cercare di salvare il film diretto dalla sua ex ragazza Jody Moreno (Emily Blunt). Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 1° maggio.