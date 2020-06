Eurovision Song Contest: il trailer del film Netflix

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga arriverà su Netflix il 26 giugno e il trailer anticipa molti divertenti dettagli del film ispirato al popolare concorso canoro.

Il video mostra i due protagonisti ottenere a sorpresa la possibilità di partecipare alla manifestazione, ritrovandosi così alle prese con concorrenti provenienti da ogni nazione europea, la poca considerazione ricevuta in famiglia, pregiudizi e difficoltà di ogni tipo.

Will Ferrell e Rachel McAdams sono le due star di Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, già mostrati nel breve teaser diffuso recentemente mentre intonano il brano Volcano Man mentre cantano in playback in location spettacolari e suggestive.

Il film è stato co-scritto da Ferrell in collaborazione con Andrew Steele e nel cast ci saranno anche Demi Lovato e Dan Stevens.

Il progetto diretto da David Dobkin (2 single a nozze) racconta la storia dei cantanti islandesi Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir che ottengono la possibilità di rappresentare la propria nazione all'Eurovision Song Contest.