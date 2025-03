Eurovision 2025: Gabriele Corsi e una cantante molto amata saranno i conduttori per l'Italia

Una cantante molto amata affiancherà Gabriele Corsi alla conduzione dell'edizione 2025 dell'Eurovision, che vedrà in gara Lucio Corsi per l'Italia.

L'Eurovision Song Contest 2025 vedrà una coppia inedita, per l'Italia, alla conduzione dell'evento che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. A dare l'annuncio a sorpresa è stato il TG1, nell'edizione delle 20:00 del 7 marzo, svelando che ad affiancare il presentatore Gabriele Corsi, sarà la cantante e rapper italiana BigMama.

La cantante sarà alla sua prima esperienza come conduttrice, che arriva come ciliegina sulla torta a coronare un anno di successi e soddisfazioni. Insieme al'ormai veterano dell'evento Gabriele Corsi, commenteranno tutti i cantanti in gara, compreso il partecipante nostrano, Lucio Corsi.

BigMama e Gabriele Corsi: la strana coppia per presentare l'Eurovision

Sanremo 2024: BigMama sul palco

Una cantante ed un presentatore, dunque, saranno la coppia che condurrà l'edizione 2025 dell'Eurovision per il nostro Paese. Corsi prenderà per mano, per così dire, la collega meno esperta alla conduzione, BigMama, e condurrà ancora una volta il contest musicale che indicherà chi sarà il miglior cantante o gruppo musicale d'Europa.

Nelle precedenti edizioni Gabriele Corsi è stato affiancato da Mara Maionchi e Cristiano Malgioglio. BigMama, all'anagrafe Marianna Mammone, dovrà affrontare una nuova sfida dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 2024.

Corsi aveva anche dato un indizio della sua presenza all'Eurovision, pubblicando tra le storie un piccolo pupazzo di Topo Gigio, che Lucio Corsi, il concorrente per l'Italia, aveva già portato sul palco di Sanremo nella serata dei duetti.