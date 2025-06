Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, la commedia con Will Ferrell diventa un musical

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, il film arrivato su Netflix nel 2020, diventerà un musical teatrale. Lo sviluppo del progetto sarà curato da Will Ferrell, Harper Steele e Anthony King che scriverà il libretto dell'opera teatrale, mentre Savan Kotecha comporrà le musiche originali.

L'annuncio dello spettacolo

La regia del musical di Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga è stata affidata ad Alex Timbers.

Will Ferrell, in un comunicato, ha dichiarato: "Siamo molto più che entusiasti nel portare Eurovision a Broadway. Il palco di un musical è un posto perfetto per continuare la nostra celebrazione di tutte le cose che amiamo di questo concorso musicale fantastico e in grado di unire".

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, una scena del film con Will Ferrell e Rachel McAdams

Timbers ha aggiunto: "Will Ferrell e Harper Steele sono i miei eroi della comicità. E quando ho visto per la prima volta il loro gioioso film Eurovision durante la pandemia, mi ha tenuto a galla il buonumore in un periodo davvero oscuro. Con questo adattamento teatrale non vedo l'ora di portare quello stesso mix di cuore, spettacolo, irriverenza e meraviglia agli spettatori di tutto il mondo".

Martin Green, direttore dell'Eurovision Song Contest, ha aggiunto: "Questo è un team stellare per quello che sono certo sarà un adattamento egualmente stellare del film che il mondo ha amato. Il nostro scopo è sempre di portare la gioia dell'Eurovision Song Contest a un numero sempre più alto di persone a livello globale, specialmente mentre ci avviciniamo alla nostra 70esima edizione nel 2026".

Lia Vollack sarà coinvolta nella produzione dello spettacolo, di cui non è stata svelata la possibile data del debutto.

Cosa raccontava il film

Nel cast del lungometraggio targato Netflix c'erano Will Ferrell, Rachel McAdams, insieme a Dan Stevens, Demi Lovato, e Pierce Brosnan.

La commedia raccontava quello che accadeva quando a Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams), aspiranti musicisti, viene data la possibilità di rappresentare il loro paese alla più grande competizione musicale del mondo, finalmente avranno la possibilità di dimostrare che ogni sogno che si ha è un ideale per cui valga la pena lottare.