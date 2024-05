Angelina Mango, attesa per l'Eurovision Song Contest: 'Rischio di essere distratta'

Cresce sempre di più la curiosità attorno alla partecipazione della giovane cantante Angelina Mango (già reduce della partecipazione ad Amici di Maria de Filippi e della vittoria al Festival di Sanremo) all'Eurovision Song Contest. Avendo trionfato sul palco di Sanremo con il singolo (ormai una hit) La noia, la Mango è stata candidata di diritto per la manifestazione canora internazionale che quest'anno si terrà a Malmö, in Svezia. Gli artisti presenti in gara saranno divisi in due gruppi nelle semifinali del 7 e 9 maggio, dove quelli che raccoglieranno più voti avranno la possibilità di passare direttamente alla finale dell'11 maggio.

Le dichiarazioni di Angelina Mango sulla sua partecipazione a Sanremo

La vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Angelina Mango ha svelato come sta passando questa settimana colma di emozioni:

"Sono come un frullatore, ma sono contenta di come lo sto vivendo. Ho tante persone intorno che mi tengono con i piedi per terra, dal mio team alla mia famiglia. Un momento che ricorderò per sempre? Quando ho finito di cantare la prima sera a Sanremo è stato lo strappo di un cerotto. Avevo paura di viverlo male, invece mi sono divertita. Mi aspettavo grandi emozioni da Sanremo, ma non certo di divertirmi così tanto. La decisione di portare La Rondine, non era facile e avevo paura. Penso di aver fatto la cosa giusta. E lo dimostra l'amore che la canzone ha ricevuto".

Angelina Mango svela: "Rischio di essere distratta"

La cantante Angelina Mango ai suoi esordi

A riguardo della sua partecipazione all'Eurovision Song Contest, Mango si è lasciata andare al racconto di alcuni preparativi per la sua esibizione de La Noia: "Con me ci saranno cinque ballerine, ragazze gentili ma dalla personalità forte. Mi sono presentata come un foglio bianco, tutte le paure che si hanno si tolgono lavorando. Sto accumulando più amore possibile, starò lontana da casa rischio di essere distratta da un mondo così gigante [...] Ho tagliato il brano a causa del regolamento, ma non è stato così traumatico. Le cose importante de La Noia sono l'umanità che traspare e l'energia".

Angelina Mango a Sanremo 2024: chi è la cantante figlia d'arte

Angelina Mango, anche attraverso queste dichiarazioni, ha dimostrato la sua crescita personale e come artista, soprattutto grazie alle due competizioni televisive che, prima dell'Eurovision, l'hanno vista emergere per il suo talento e la sua perseveranza (non si certo come figlia d'arte). Staremo a vedere come conquisterà il suo pubblico europeo con La Noia!