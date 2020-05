Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga, il video e le foto del film

Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga è il nuovo film Netflix con star Will Ferrell, Rachel McAdams e Dan Stevens di cui online sono stati condivisi un video e alcune foto inedite.

Il filmato condiviso alcuni giorni fa mostrava i due protagonisti al centro di un video musicale al limite del surreale che ricrea in modo incredibilmente ironico l'atmosfera dei brani proposti durante la popolare competizione musicale internazionale.

Will Ferrell e Rachel McAdams, nel breve filmato tratto da Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, intonano il brano Volcano Man mentre cantano in playback in location spettacolari e suggestive.

Il film, disponibile online dal 26 giugno, è stato co-scritto da Ferrell in collaborazione con Andrew Steele e nel cast ci saranno anche Demi Lovato e Dan Stevens.

Proprio la star britannica ha pubblicato una nuova foto sul proprio profilo Instagram svelando il look del suo personaggio, Alexander Lemtov, mentre nelle proprie Stories ha condiviso degli scatti dei suoi colleghi.

Il film diretto da David Dobkin racconta la storia dei cantanti islandesi Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir che ottengono la possibilità di rappresentare la propria nazione all'Eurovision Song Contest.