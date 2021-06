Euphoria: Zendaya sorride nel teaser trailer della stagione 2

Una Zendaya finalmente sorridente fa la sua comparsa nel teaser trailer della seconda stagione dell'acclamata serie HBO Euphoria. Sono successe molte cose alle star dello show Zendaya Coleman e Hunter Schafer dalla premiere della prima stagione, e ora le ritroviamo l'una di fronte l'altra nella clip di 30 secondi che le vede in piedi nel corridoio della scuola mentre i loro compagni passano di corsa. Schafer indossa dei jeans e una t-shirt corta, mentre Zendaya la guarda e sorride. La scorsa stagione si è interrotta con la Rue di Zendaya che fa del suo meglio per non ricadere nella dipendenza, mentre la migliore amica del suo personaggio, Jules (Schafer), entra in terapia.

Hunter Schafer ha dichiarato a WMagazine nuovi progetti in arrivo oltre aEuphoria e un libro di disegni realizzati da lei recentemente pubblicato i suoi disegni in un libro A24. Con la guida del creatore dello show Sam Levinson, Hunter ha anche co-scritto l'episodio di Euphoria incentrato su Jules. Per quanto riguarda Zendaya Coleman, la star di Spiderman e storica vincitrice dell'Emmy Award sarà presto sul grande schermo con Dune di Denis Villeneuve, che verrà presentato in prima mondiale alla Mostra di Venezia il 3 settembre prossimo. A Natale, la ritroveremo al cinema con Spider-Man: No Way Home a fianco di Tom Holland.

Quando arriverà la seconda stagione di Euphoria? Per adesso non lo sappiamo, ma Zendaya condivide il teaser sul suo account Instagram accompagnato dalla scritta "Ci vediamo presto".