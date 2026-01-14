Euphoria torna dopo 4 anni: ecco il trailer della terza stagione in uscita su Sky e NOWtv

Dal 13 aprile, la terza stagione di Euphoria debutterà in simulcast negli Stati Uniti su Sky e in streaming su NOWtv. I fan attendono da tempo il ritorno di una delle serie più amate degli ultimi decenni, a quattro anni di distanza dalla seconda stagione.

Il cast è guidato ancora una volta dalla star vincitrice dell'Emmy Zendaya; Euphoria ha conquistato pubblico e critica con ben 25 candidature agli Emmy Award per le prime due stagioni, con 9 vittorie. La nuova stagione è prodotta in collaborazione con A24 e uscirà a cadenza settimanale, tutti i lunedì, su Sky Atlantic.

La trama di Euphoria 3 e la nuova scelta tecnica

Euphoria 3 segue un gruppo di amici legati fin dall'infanzia, alle prese con interrogativi profondi che toccano la fede, la possibilità di redenzione e il confronto con il male. Un racconto che si traduce in un passaggio decisivo nella vita dei protagonisti, allontanandosi dal liceo e avvicinandosi ad una realtà più complessa.

Dal punto di vista visivo, la terza stagione è stata girata con una nuova pellicola cinematografica Kodak, utilizzata sia in 35mm sia in 65mm. Sam Levinson e il direttore della fotografia Marcell Rév hanno lavorato con Kodak, facendo di Euphoria la prima serie di finzione televisiva a impiegare in modo significativo il 65mm.

Il cast di Euphoria 3 e la produzione

Nel cast principale tornano la star di Dune e Spider-Man Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, la star di Frankenstein e Cime tempestose Jacob Elordi, la star di The White Lotus Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Tra i nomi della vecchia guardia spiccano anche Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin "Bonez" Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles. Nutrito anche il parterre delle guest star, tra cui spiccano Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk e Natasha Lyonne.