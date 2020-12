Euphoria: il primo episodio speciale stasera su Sky Atlantic in replica

Stasera su Sky Atlantic, alle 23:00, va in onda, in replica, il primo episodio speciale di Euphoria, la serie HBO creata da Sam Levinson con protagonista Zendaya.

Stasera su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV, va in onda il primo episodio speciale di Euphoria, trasmesso stanotte alle 3:00 in contemporanea con gli USA, proposto stasera alle 23:00 in replica.

L'acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z che è valso a Zendaya Coleman un Emmy Award come migliore attrice protagonista, torna con un attesissimo speciale intitolato Trouble Don't Last Always (qui la nostra recensione dell'episodio Parte Uno: Rue), il primo di due episodi che faranno da ponte tra la prima e la seconda stagione della serie.

Scritto e diretto dal creatore di Euphoria, Sam Levinson, l'episodio è dedicato a Rue (la protagonista interpretata da Zendaya), che dopo essere stata lasciata da Jules alla stazione ferroviaria e aver avuto una ricaduta, trascorre un giorno di Natale particolare.

Tra i protagonisti dello speciale, oltre a Zendaya, anche Colman Domingo (Fear the Walking Dead), già apparso nella prima stagione della serie nei panni dello sponsor di Rue, e Hunter Schafer, che torna ad interpretare Jules.