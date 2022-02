Euphoria 2: Minka Kelly ha rifiutato una scena di nudo nel secondo episodio

L'interprete di Euphoria 2, Minka Kelly, ha rivelato di aver rifiutato di recitare una scena di nudo per la serie di successo HBO Max, che torna a far discutere.

l'attrice Minka Kelly

Euphoria è entrata nel cuore degli spettatori per le intense performance del cast e per le storie ad alto tasso drammatica, ma si è rivelata spesso controversa per la rappresentazione della tossicodipendenza giovanile e per altri temi scottanti toccati nel corso degli episodi.

Nello show, Minka Kelly interpreta Samantha, la madre del bambino a cui la spietata, ma vulnerabile ape regina Maddy (interpretata da Alexa Demie) fa da babysitter. Con l'avanzare degli episodi, Maddy si confida con Samantha riguardo agli scontri con il suo ex fidanzato sociopatico Nate (Jacob Elordi) e al triangolo amoroso tra lei, lui e l'ex migliore amica Cassie (Sydney Sweeney). Samantha offre spesso confortante saggezza, guardando alla sua giovinezza selvaggia.

In un'intervista con la rivista Vanity Fair, Minka Kelly ha rivelato che il suo primo giorno sul set di Euphoria ha filmato una scena che originariamente prevedeva che il suo vestito cadesse a terra quando Maddy la aiuta ad aprire la cerniera dopo una serata fuori. Oltre a sentirsi sopraffatta dall'idea di tale vulnerabilità mentre era l'ultima arrivata sul set, Kelly ha ritenuto che la nudità per la scena fosse gratuita e ha chiesto di rimanere vestita per la scena, dicendo al regista Sam Levinson: "Mi piacerebbe fare questa scena, ma penso che posso tenermi il vestito addosso".

Levinson ha rispettato il disagio dell'attrice e ha accettato di girare la scena senza nudità. Scena che mantiene ancora una forte intimità tra Maddy e Samantha, enfatizzando ulteriormente la relazione tra i personaggi anche coi vestiti addosso. Per l'appunto, Euphoria non è estranea a polemiche sulle sue scene di nudo e altri contenuti espliciti. L'incidente raccontato da Kelly rispecchia quanto vissuto dall'attrice Sydney Sweeney, la quale ha confessato di aver chiesto di tagliare molte scene di nudo originariamente previste per il suo personaggio nella seconda stagione.