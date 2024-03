Euphoria, clamoroso: la Stagione 3 sarebbe stata cancellata e gli attori svincolati dal contratto [RUMOR]

Se confermata la notizia avrebbe a dir poco del clamoroso: quando tutto sembrava ormai pronto per le riprese, la Stagione 3 di Euphoria sarebbe stata cancellata e gli attori del cast liberati dai propri vincoli contrattuali.

Il rumor in questione, ancora non confermato ufficialmente, è stato riportato dal sito World of Reel:

"Ho sentito che la prevista terza stagione di Euphoria di Sam Levinson è stata completamente cancellata. Non si farà. Avevano in programma di girarla quest'estate, ma la cosa è saltata e venerdì hanno detto al cast che potevano liberare la loro agenda per altri progetti. Ero già stupito che Levinson fosse riuscito a far tornare tutti gli attori coinvolti, visti i loro impegni. Molti attori della serie sono diventati star del cinema: Zendaya, Jacob Elordi, Colman Domingo, Hunter Schafer, Sydney Sweeney e Austin Abrams, solo per citarne alcuni. Il progetto di riunirli tutti per una terza e ultima stagione è chiaramente fallito".

Solo pochi giorni fa, Sydney Sweeney aveva rivelato che le riprese della Stagione 3 di Euphoria sarebbero iniziate entro due mesi, quindi verso maggio.

I ritardi nella produzione

Già l'arrivo degli scioperi avevano ritardato di parecchio l'inizio dei lavori su Euphoria, cui poi ha fatto seguito la tragedia di Angus Cloud, suicidatosi la scorsa estate. Chiaramente, la nuova stagione non era nata sotto buoni auspici e il suo autore Sam Levinson è stato costretto a cambiare del tutto i suoi piani.

Euphoria 3: Sam Levinson ha riscritto la storia dopo la morte di Angus Cloud

A causa del lungo lasso di tempo trascorso dalla fine della seconda stagione di Euphoria, era stato riferito che la stagione avrebbe visto verificarsi un salto temporale significativo, una cosa suggerita anche dalla star dello show Jacob Elordi.