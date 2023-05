Euphoria 3: l'arrivo nel 2025 su HBO potrebbe essere ritardato dallo sciopero degli sceneggiatori

L'arrivo di Euphoria 3 è ancora piuttosto lontano a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli impegni di Sam Levinson con The Idol.

Francesca Orsi, che si occupa delle serie drammatiche del network, ha condiviso un aggiornamento sul progetto con star Zendaya le cui riprese dovevano iniziare nell'estate 2023.

La situazione di Euphoria 3

Euphoria 2: Zendaya in una scena

La responsabile di HBO ha dichiarato: "Euphoria è uno di quegli show che avevamo iniziato a scrivere in contemporanea con la post-produzione di The Idol, ma a questo punto non abbiamo innumerevoli script. Non possiamo iniziare a girare, quindi la distribuzione di quella serie - idealmente nel 2025 - sarà decisa in base a quando potremo riprendere il lavoro con Sam, che in questo momento non sta scrivendo e sta semplicemente finendo la post-produzione di Idol".

La produzione della terza stagione di Euphoria avrebbe dovuto prendere il via nel mese di giugno, come svelato dalla costumista Heidi Bivens che, inoltre, aveva rivelato che nelle puntate avverrà un salto temporale di circa cinque anni nel futuro, mostrando quindi i protagonisti dopo la fine del liceo.

La stagione 2 si era conclusa con Rue che raccontava di essere riuscita a tenere sotto controllo le sue dipendenze per tutto l'anno scolastico.

Zendaya, la protagonista della serie ideata da Sam Levinson, aveva accennato alla possibilità che la storia sarebbe ripresa con i protagonisti negli anni dopo aver concluso il liceo e la costumista sembra aver confermato questo interessante dettaglio.