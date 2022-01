Euphoria 2, Tom Holland è stato avvistato sul set: "Ho fatto visita a Zendaya almeno 30 volte"

Tom Holland è stato avvistato dai fan in una foto scattata sul set di Euphoria: a quanto pare la star di Spider-Man: No Way Home ha fatto visita a Zendaya molto spesso durante le riprese.

I fan di Euphoria 2, la seconda stagione della celebre serie con Zendaya, sono sicuri di aver avvistato Tom Holland in una foto scattata sul set che è stata recentemente postata su Instagram: a questo proposito il protagonista di di Spider-Man: No Way Home ha ammesso di aver fatto visita alla fidanzata almeno 30 volte durante le riprese.

A più di due anni dall'uscita della prima stagione, la serie di successo della HBO, con protagonista Zendaya, è finalmente tornata sugli schermi con un primo episodio ricco di azione e un peculiare retroscena è riuscito a distogliere l'attenzione dei fan dalle intense dinamiche dello show.

Alcuni utenti, dopo aver visionato la foto in questione svariate volte, hanno notato una figura inquietante in agguato sullo sfondo di una fotografia di gruppo, un ragazzo che faceva capolino dietro Zendaya e che posava come se niente fosse con i suoi co-protagonisti.

Per adesso nessuno può avere la certezza che si tratti effettivamente di Tom Holland, tuttavia è più che comprensibile presumere che sia lui, specialmente se consideriamo che l'attore ha recentemente rivelato di aver visitato il set "almeno 30 volte" durante le riprese della seconda stagione.