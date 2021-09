Eternals, Richard Madden: "Le riprese sono state fottutamente estenuanti"

La star Richard Madden non usa mezzi termini per descrivere la fatica fisica nel girare Eternals definendo le riprese del cinecomic Marvel "fottutamente estenuanti".

Eternals: una foto dei protagonisti

La produzione di Eternals, diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao, è stata molto impegnativa. Non per nulla a un certo punto il capo di Marvel Kevin Feige l'ha definito "uno dei film più rischiosi mai realizzati da Marvel" (via Comicbook). Tra le star del film, l'inglese Richard Madden ha descritto le riprese come "fottutamente estenuanti" nel corso di un'intervista a Wonderland Magazine in cui spiega:

"Ho passato un sacco di tempi attaccato ai cavi perché il mio personaggio vola, il che è stato fottutamente estenuante a livello fisico".

Eternals: chi sono i nuovi eroi cosmici del Marvel Cinematic Universe?

Nonostante la natura action apocalittica della trama di Eternals, Madden ha rassicurato i fan garantendo un tono non eccessivamente cupo:

"È difficile ottenere quella leggerezza, ma ciò che è importante è riuscire a ottenere momenti più leggeri quando possiamo. Mi piacerebbe girare altre commedie. Mi sento come se finissi per interpretare un sacco di cose serie. Penso che tutto questo dramma non mi rappresenti, ma sei influenzato da ciò che fai, da ciò che passi tutta la giornata a fare, quindi è per questo che amo fare qualcosa di più leggero. Preferisco che la mia giornata è influenzata da cose più leggere piuttosto che dalla fine del mondo imminente".

L'uscita italiana di Eternals è fissata per il 3 novembre 2021.