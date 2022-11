Eternals: il produttore accenna a un possibile ritorno nell'MCU

Una recente dichiarazione di Nate Moore, il produttore di Eternals e Black Panther: Wakanda Foreve), ha stuzzicato i fan Marvel in merito a un ipotetico ritorno degli Eterni nell'MCU. Il film diretto da Chloe Zhao non ha raccolto moltissimi consensi alla sua uscita, risultando uno dei maggiori flop del suo genere. Partendo proprio dall'accoglienza tiepida di Eternals, da pubblico e critica, i fan dei personaggi hanno riservato pochissime aspettative nei confronti del loro ipotetico utilizzo.

Eternals: un primo piano di Angelina Jolie

Alla domanda in merito a un futuro ritorno degli Eternals da Phase Zero, Moore ha così risposto: "Vorrei... non voglio spoilerare nulla, ma non abbiamo visto ancora per l'ultima volta quei personaggi". Per adesso non abbiamo alcuna conferma ufficiale nei confronti di progetti dedicati loro, anche se l'ipotesi di un ritorno, magari come serie tv su Disney Plus, continua a circolare da qualche tempo ormai.

Andando oltre l'accoglienza dell'epoca, i personaggi di Eternals hanno sicuramente ancora moltissimo da raccontare, anche se i piani di Kevin Feige in merito non sono ancora stati svelati ufficialmente.