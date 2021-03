Eternals: un nuovo sguardo al Celestiale apparso in Guardfiani della Galassia

Eternals è forse uno dei film più attesi dai fan del Marvel Cinematic Universe visto che porterà sicuramente un'ondata di novità nell'MCU anche se al momento non si sa ancora molto su ciò che vedremo nel film. Sul web sono state diffuse nuove illustrazioni che mostrano le nuove sembianze del Celestiale già introdotto in Guardiani della Galassia.

Dal momento che Eternals sarebbe dovuto uscire lo scorso novembre, la fuga di notizie sul web è in corso da mesi. Adesso scopriamo le nuove sembianze dei Celestiali che, a quanto pare, sarebbero stati disegnati per alcune t-shirt. La figura ritratta, identica a Eson il Ricercatore, introdotto in Guardiani della Galassia nel 2014, sarebbe in realtà Arishem il giudice.

Questi design mostrati su Twitter, a quanto pare, sono per alcune magliette attualmente in vendita attraverso il sito web di Kohl. Lo store avrebbe diffuso inavvertitamente immagini raffiguranti il Deviant Kro e al resto dell'ensemble degli Eterni.

Eternals: i Marvel Studios increduli sulla grande qualità del film di Chloé Zhao

Eternals si svolge nel passato e racconta lo scoppio di una guerra tra alcuni dei primi esseri nell'universo. Gli esseri cosmici chiamati Celestiali diedero il via a esperimenti di genetica sugli abitanti della Terra. In seguito a questi esperimenti vennero alla luce degli individui dotati di superpoteri che si opposero ai Celestiali, il cui nome era Deviants. La terribile guerra si è protratta per millenni con l'obiettivo di stabilire la supremazia di una delle due razze.

Nel cast di Eternala ci saranno Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman, Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo, che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig, e Angelina Jolie che sarà la fiera guerriera Thena.

L'uscita di Eternals è stata rimandata a novembre 2021, quando i fan sperano finalmente di vederlo al cinema.