Eternals, Marvel: "Il film uscirà nelle sale grazie al successo di Shang-Chi"

Eternals uscirà al cinema grazie al successo di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli che, a quanto pare, ha convinto l'amministratore delegato della Disney Bob Chapek e il presidente della Disney Media & Entertainment Distribution Kareem Daniel a far si che il film dei Marvel Studios esca esclusivamente nelle sale cinematografiche, almeno secondo quanto riferisce un nuovo rapporto di Matthew Beloni.

Eternals: una foto dei protagonisti

Ad agosto, Chapek ha confermato che Shang-Chi, a differenza del suo predecessore del Marvel Cinematic Universe, Black Widow, sarebbe uscito solo nei cinema invece di ottenere una versione digitale con Disney+. Quindi, dopo 45 giorni, il film sarebbe divenuto disponibile anche sul sevizio streaming per tutti gli abbonati.

Se Shang-Chi è stato davvero un esperimento per capire che cosa fare con Eternals, la pellicola ha sicuramente superato il test visto che, finora, ha incassato 162,13 milioni di dollari in tutto il mondo e ha battuto i record al botteghino dopo l'uscita nel weekend del Labor Day. Il successo ha persino convinto la Sony Pictures ad anticipare la data di uscita del proprio film Marvel, Venom - La furia di Carnage.

Per quanto riguarda la già citata Black Widow, la sua uscita nelle sale cinematografiche ha suscitato non poche polemiche: il passaggio dalle sale al servizio streaming è stato messo in atto senza che la Disney notificasse prima Scarlett Johansson al fine di rinegoziare il suo contratto e per questo motivo l'attrice ha fatto causa allo studio: "La Disney ha intenzionalmente indotto la Marvel a violare l'accordo, senza giustificazione, danneggiando gli interessi della signora Johansson."