Eternals: Mark Ruffalo condivide la sua reazione al final trailer

Il trailer di Eternals ha attirato l'attenzione di Mark Ruffalo che ha condiviso la sua reazione su Twitter.

L'interprete di Bruce Banner/Hulk ha infatti guardato le prime sequenze del film diretto da Chloé Zhao e ha scritto: "Qualcuno peggiore di Thanos?!? Non si finisce mai di combattere contro il male".

In Eternals si scoprirà che gli eroi sono alle prese con i mostruosi Devianti, i rivali contro cui lottano da tempo e che potrebbero mettere a rischio la Terra.

Ajak, il personaggio affidato a Salma Hayek, nel trailer spiega che lo schiocco compiuto con il Guanto dell'Infinito da Bruce Banner, mostrato in Avengers: Endgame, ha causato un'incredibile ondata di energia che ha fatto riapparire la metà degli esseri viventi spazzati via da Thanos e al tempo stesso ha permesso ai Devianti di fuggire e arrivare sulla Terra. Gli Eterni, dopo migliaia di anni trascorsi a non essere coinvolti con le battaglie avvenute sulla Terra, dovranno quindi intervenire per salvare il pianeta.

Tra le pagine dei fumetti Thanos è un membro dei Devianti, ma non è stato svelato se questo legame sarà mantenuto anche nel film diretto da Chloé Zhao in arrivo a novembre.

Mark Ruffalo, prossimamente, tornerà nel Marvel Cinematic Universe in occasione della serie She Hulk, il progetto destinato a Disney+ con star Tatiana Maslany.