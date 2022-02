Eternals, Lia McHugh descrive la "scena umiliante" con Angelina Jolie

Nel corso di un'intervista con Cinema Blend, Lia McHugh ha descritto il momento più imbarazzante che ha vissuto durante le riprese di Eternals. L'attrice, infatti, si è resa protagonista di una scena umiliante con Angelina Jolie che Chloe Zhao ha espunto dal montaggio finale del film del Marvel Cinematic Universe.

Lia McHugh ha raccontato così la scena espunta dal montaggio finale di Eternals che l'ha vista protagonista insieme ad Angelina Jolie: "Durante una scena, cantavo una canzone ad Angelina Jolie su un jet privato. Credo sia stato uno dei momenti più imbarazzanti della mia vita! Dovevo cantare la canzone che si sente in sottofondo nel primo trailer ufficiale di Eternals".

Lia McHugh ha proseguito nel racconto: "Stavo cantando questa canzone ad Angelina, Barry e Kumail. A un certo punto, Chloe è venuta da me e mi ha chiesto: 'Stai facendo di tutto per cantarla male, vero?'. E io le ho risposto: 'Ehm, sì sì!'. In realtà non era proprio così!".

Quindi, il Marvel Cinematic Universe ha dato vita a ben due scene di karaoke nel corso del 2021. La prima ha avuto come protagonisti Simu Liu e Awkfafina in Shang-Chi; la seconda, invece, è stata espunta dal montaggio finale di Eternals. Nel primo caso, i due attori hanno cantato insieme A Whole New World.

La canzone intonata da Lia McHugh, invece, era The End of the World, registrata da Skeeter Davis nel 1962. A quanto pare, Chloe Zhao credeva che l'attrice si stesse impegnando per cantare così male. Secondo Comic Book, le scene espunte dal montaggio finale di Eternals sono state ben quattro. Eternals è disponibile su Disney+ dallo scorso 12 gennaio e sarà disponibile in home video a partire dal prossimo 15 febbraio!