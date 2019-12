Eternals, Kevin Feige: "Gli Eterni sanno dell'esistenza degli Avengers"

Parlando di Eternals, Kevin Feige ha spiegato che gli Eterni sono a conoscenza delle azioni degli Avengers e di come i supereroi hanno affrontato Thanos in un'epica battaglia.

Secondo Kevin Feige, gli Eterni sanno dell'esistenza degli Avengers."

Eternals è uno dei titoli di punta della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sono in molti a chiedersi come si inseriranno all'interno della narrazione e soprattutto in che modo potranno interagire con gli altri supereroi. In occasione del panel dedicato alla casa delle idee, il produttore Kevin Feige ha anticipato alcuni dettagli, come ad esempio il loro rapporto con gli Avengers.

"Gli Eterni sanno dell'esistenza degli Avengers". Così ha confermato Kevin Feige. "Gli Avengers invece non ne sanno molto su di loro, eppure i Celestiali sono una parte importante della famiglia degli Eterni, e abbiamo incontrato alcuni di loro nella saga dei Guardiani della Galassia. Ma in Eternals vedremo i Celestiali alla loro massima potenza". Tutto ciò ha senso, gli Eterni sono essere estremamente longevi e hanno il compito di tenere sotto controllo tutti gli eventi che si svolgono sulla Terra così come negli altri pianeti, quindi sanno degli eventi di Thanos, dello schiocco e di come i Vendicatori lo hanno affrontato; resta da capire ora come si porranno nei loro confronti.

Ma Feige non si spinge oltre e mantiene il riserbo su Eternals: "Non avere ora nessuna familiarità con loro è la cosa migliore, così come è stato con i Guardiani della Galassia. Che ci crediate o meno, c'era anche chi non aveva nemmeno grande familiarità con gli Avengers o Iron Man. Sta a noi cercare grandi storie, indipendentemente dalla fama dei personaggi, e portarle sul grande schermo nel modo più sorprendente possibile".

Scoprite la descrizione delle scene di Eternals presentate in anteprima in Brasile. Diretto da Chloe Zhao, Eternals vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kit Harington (Black Knight) Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi) e Don Lee (Gilgamesh).

L'uscita di Eternals è fissata per il 6 novembre 2020.