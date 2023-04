Eternals: Ikaris è morto per davvero? Richard Madden fa chiarezza sul suo destino

Nonostante le critiche che hanno accompagnato la sua uscita, Eternals è diventato il film Marvel più popolari su Disney+ nel 2022. Tra i grandi protagonisti del lungometraggio diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao c'è Ikaris, interpretato da Richard Madden. Il personaggio sembrerebbe andare incontro a morte certa nei momenti finali del film, ma i fan sono convinti del suo ritorno.

A fare chiarezza sul suo destino ci ha pensato proprio Richard Madden in una recente intervista ai microfoni di ComicBook.com. "Voglio dire, si è lanciato dritto dentro al Sole, sarebbe molto difficile tornare come prima. Ma se Ikaris è davvero come Superman, questo lo renderebbe ancora più potente. Però adesso non abbiamo più il Sole, grazie mille Ikaris (ride)".

Eternals, Chloé Zhao: "Il film ha diviso nei giudizi perché ha messo a disagio le persone"

Già in passato, l'attore aveva parlato del ritorno di Ikaris nell'MCU, ipotizzando un suo coinvolgimento nelle prossime avventure degli Avengers: "Non lo so. Quello che so è che è un buon leader e un buon soldato. Se questi sono due tratti di cui c'è bisogno per guidare gli Avengers, allora lui li possiede. Ma non sarei in grado di prevedere se ne diventerà il leader".

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il sequel di Eternals dovrebbe essere già in sviluppo. Si è anche diffuso in rete un particolare rumor secondo cui il nuovo capitolo possa adattare la celebre storyline dei fumetti Judgment Day, ma per molti si tratta di una storia troppo importante da conservare per un'eventuale Fase 7 dell'MCU.