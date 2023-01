Eternals, il sequel adatterà il mega crossover Judgment Day? Le ultime indiscrezioni

Al momento non c'è ancora nulla di confermato, ma è altamente probabile che Eternals, film dell'MCU diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao, avrà un sequel. Alcune voci hanno anche ipotizzato che il nuovo film possa adattare il mega crossover dei fumetti Judgment Day, ma per molti si tratta di un'idea prematura.

Pubblicato dalla Marvel nel 2022, A.X.E.: Judgment Day di Kieron Gillen e Valerio Schiti è un epico evento crossover che vede protagonisti gli Eterni, gli Avengers e gli X-Men, tutti in guerra. Tuttavia, il loro conflitto viene interrotto dalla resurrezione di uno dei primi Celestiali della Terra, che minaccia di bruciare il mondo se la sua popolazione non sarà ritenuta degna sia individualmente che collettivamente.

Con diversi eroi la cui eredità viene giudicata a livello cosmico mentre cercano un modo per salvare il mondo, si tratta di un evento con una posta in gioco incredibilmente alta, e gli Eterni sono proprio nel mezzo di tutto questo, mentre cercano di cambiare gli aspetti fondamentali della loro esistenza. Per molti sarebbe più idoneo conservare questo crossover per la Fase 7 dell'MCU dal momento che gli X-Men non sono ancora stati ufficialmente introdotti.

Sul potenziale sequel di Eternals si era espresso l'attore Patton Oswalt, comparso nella scena post-credits del primo film nei panni di Pip: "Hanno annunciato che ci sarà un sequel di Eternals. Chloe Zhao ne sarà la regista. Quindi, speriamo, ci saranno altre avventure di Starfox e Pip".