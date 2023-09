Eternals, i fan del film Marvel contro i fan della DC: 'La supervelocità di Makkari era migliore di The Flash'

Prima ancora che The Flash arrivasse nelle sale, il velocista scarlatto era stato portato in scena nella serie TV dell'Arrowverse. Ma i fan della Marvel si sono scagliati contro quelli della DC spiegando come le scene della supervelocità fossero state rappresentate in maniera più efficace in Eternals, film del 2021, con il personaggio di Makkari. Ecco alcuni tweet postati in rete.

"Nessuno dei due riesce a scalfire quello che ha fatto Makkari in Eternals" ha scritto un utente. Un altro utente ha invece commentato: "L'MCU lo ha reso in maniera migliore di The Flash su tutti i fronti".

Eternals: Ikaris è morto per davvero? Richard Madden fa chiarezza sul suo destino

Nonostante le critiche, Eternals ha recupero terreno all'uscita in streaming, diventando il titolo più visto su Disney+ nel 2022.

Eternals, nuove indiscrezioni sul sequel

Nonostante non sia ancora stato annunciato in maniera ufficiale, Eternals 2 è già stato inserito nel calendario di produzione interna dei Marvel Studios. Vedere l'approvazione del sequel di Eternals rappresenta una vittoria per i fan del film, visto che il cinecomic diretto d Chloe Zhao è uno dei film dello studio che ha incassato meno e inoltre si contende con Ant-Man and the Wasp: Quantumania il peggior punteggio dell'MCU su Rotten Tomatoes.