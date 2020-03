Eternals: svelati i dettagli del trailer

Svelati i dettagli del trailer di Eternals, che potrebbe accompagnare l'uscita in sala di Black Widow se non ci saranno ritardi dovuti alla diffusione del Coronavirus.

I dettagli del trailer del cinecomic Marvel Eternals sarebbero stati svelati. L'insider Daniel Richtman avrebbe diffuso su Patreon una sommaria descrizione del trailer del film della Fase 4 dell'MCU che sarebbe già pronto.

Eternals: i costumi del film

Richtman ha rivelato su Patron che il trailer conterrà un sacco di inquadrature con pochissimo dialogo. Il promo sarà equamente diviso mostrando le diverse epoche temporali già suggerite dalle foto dal set di Eternals circolate in questi mesi e dal plot che parla di una storia che si dipana per millenni arrivando poi al presente.Vedremo le star del film vestite sia in abiti civili che nei loro costumi da supereroi.

Dane Whitman, personaggio interpretato da Kit Harington, comparirà con indosso il costume di Black Knight e lo vedremo a cavallo. Vedremo anche l'altra protagonista del film, Sersi (Gemma Chan) ma ci sarà spazio anche per Thena (Angelina Jolie) e Ikaris (Richard Madden).

Diretto da Chloé Zhao e scritto da Matthew K. Firpo e Ryan Firpo, Eternals vede nel cast Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Kit Harington, Barry Keoghan, Salma Hayek, Lia McHugh e Don Lee.

Eternals arriverà al cinema il 6 novembre 2020. Al momento non conosciamo quando uscirà il trailer che potrebbe fare il suo debutto con l'uscita di Black Widow, attualmente prevista in Italia per il 29 aprile.