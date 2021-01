Marvel: Kevin Feige parla del modo in cui si affronterà il Multiverso nelle prossime fasi del MCU

Nelle prossime Fasi del Marvel Cinematic Universe ci sarà sicuramente spazio per il Multiverso e Kevin Feige ha confermato che si tratterà di un elemento narrativo che condurrà a Doctor Strange 2 e sarà presente anche nei titoli successivi.

Il percorso che porterà al sequel con star Benedict Cumberbatch è ufficialmente iniziato con la serie WandaVision, che ha debuttato su Disney+ una settimana fa.

Il presidente dei Marvel Studios, intervistato da Rotten Tomatoes TV, ha sottolineato: "Il titolo del prossimo film di Doctor Strange è Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quindi quello è il nostro indizio più grande che il film affronterà il Multiverso e la follia che contiene, in un modo davvero diretto".

Kevin Feige ha aggiunto: "Ci sono, come facciamo sempre, dei legami prima e dopo quel film, che devono ancora essere visti e scoperti".

La protagonista di WandaVision, Elizabeth Olsen, sarà coinvolta accanto a Benedict Cumberbatch anche in Spider-Man 3 e Doctor Strange 2. L'interprete di Scarlet Witch ha sottolineato: "Non si può mai dire molto dei progetti Marvel, ma penso che WandaVision sia una progressione naturale che conduce a ciò che accade in Doctor Strange 2. Penso che Kevin Feige stia facendo un lavoro davvero fantastico intrecciando il format televisivo con i film, in modo da poter raccontare altre storie interessanti in futuro".