Eternals, Chloe Zhao si rivolge ai fan: "Pensate davvero che il film meriti il voto più basso nell'MCU?"

Eternals è ufficialmente il film del Marvel Cinematic Universe con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes, ma la regista Chloe Zhao non ci sta e si rivolge ai fan.

La critica ha apprezzato la maggior parte dei film del Marvel Cinematic Universe, riconoscendogli un alto livello di qualità nel corso degli anni. Eternals, svolta nell'universo Marvel che ha ingaggiato la regista Chloe Zhao per portare al cinema un nuovo gruppo di personaggi dei fumetti, non è stato troppo amato ricevendo la media voto più bassa sull'aggregatore di voti Rotten Tomatoes. Ma la regista non ci sta e interpella direttamente i fan.

Eternals: Angelina Jolie in un primo piano

Su Rotten Tomatoes Eternals è stato bocciato dalla critica che gli ha assegnato un misero 47%. Giudizio insufficiente che contrasta col 78%, voto molto positivo da parte del pubblico. Di fronte a questa dicotomia Rotten Tomatoes ha pubblicato un tweet in cui si chiede se davvero Eternals meriti di essere il film con il punteggio più basso dell'MCU.

La regista Chloe Zhao ha pubblicato il tweet in una Instagram story chiedendo ai fan di intervenire nel dibattito in vista dell'uscita del film su Disney+ il 12 gennaio.

Eternals: la story di Choe Zhao su Instagram

Eternals rivela che Tony Stark non è stato il primo Iron Man dell'MCU

Qui trovate la nostra recensione di Eternals, dove si racconta la storia di un gruppo di antichi esseri che vegliano sulla razza umana. Nel super cast Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington.