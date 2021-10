Eternals: Angelina Jolie, Salma Hayek e Gemma Chan in isolamento dopo una possibile esposizione al Covid-19

Le star di Eternals Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan e la regista Chloe Zhao avrebbero saltato un evento organizzato da Elle per via di una possibile esposizione al COVID-19.

L'annuncio arriva da Variety. Alcune star del cast di Eternals tra cui Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan e Lauren Ridloff, oltre alla regista Chloé Zhao, non hanno partecipato all'evento organizzato da Elle, Women in Hollywood, di ieri sera per via di una possibile esposizione al COVID-19.

Eternals: un primo piano di Angelina Jolie

"Oggi siamo stati informati di una possibile esposizione al COVID-19 e, sebbene tutti i nostri talent siano risultati negativi, per cautela, ci stiamo concentrando sulle apparizioni virtuali piuttosto che sugli eventi di persona", un portavoce della Disney ha dichiarato a Variety.

La caporedattrice di Elle Nina Garcia ha fatto l'annuncio durante l'evento di ieri spiegando che il cast "potrebbe essere stato esposto al virus quindi per tenere tutti al sicuro i supereroi sono ora in super isolamento".

Eternals: Richard Madden e Gemma Chan in un momento intimo

Non è chiaro come i membri del cast e la regista Chloe Zhao possano essere stati esposti a COVID-19, ma lunedì erano tutte presenti alla premiere di Eternals a Los Angeles.

Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan e Lauren Ridloff sono state omaggiate con una cover di Elle per celebrare i loro ruoli in Eternals e le loro carriere. Chloe Zhao stava pianificando di essere presente all'evento per presentare l'omaggio ad Angelina Jolie. Tuttavia, Gemma Chan è apparsa in video per accettare il riconoscimento consegnato da Jon M. Chu, che ha detto nel suo discorso: "Sono così onorato di conoscerti, vorrei che tu fossi qui".

"Mi dispiace così tanto di non poter essere con te questa sera, ma sono così orgogliosa di essere omaggiata al fianco di donne così incredibili: Angelina, Salma e Lauren", ha detto Gemma Chan nel suo discorso virtuale. "Vi ammiro tutte molto, non solo per tutto ciò che avete ottenuto nella vostra carriera, ma per tutto ciò che rappresentate nella vita".

Scoprite le prime reazioni della stampa americana a Eternals. Angelina Jolie, Gemma Chan e la regista Chloe Zhao sono attese sul red carpet della Festa di Roma 2021 insieme ai colleghi Richard Madden e Kit Harington per la premiere europea di Eternals, film di chiusura della manifestazione. Speriamo che questo incidente di percorso non precluda il loro arrivo in Italia.