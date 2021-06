Esterno notte: Fabrizio Gifuni è Aldo Moro nella prima foto della serie RAI di Marco Bellocchio

Esterno notte: Fabrizio Gifuni è Aldo Moro nella prima foto

Svelata oggi la prima foto ufficiale di Esterno notte di Marco Bellocchio, nuovo focus del regista sul Rapimento Moro dopo Buongiorno Notte che vede Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro.

Le riprese di Esterno notte sono in corso a Roma. La serie RAI, composta da sei episodi per un totale di sei ore circa, racconta gli ultimi 55 giorni di Aldo Moro fino a arrivare all'assassinio dell'esponente politico a opera delle Brigate Rosse. Marco Bellocchio ha già affrontato questa delicata e tragica vicenda nel film Buongiorno, notte scegliendo di narrare la vicenda dal punto di vista di un rapitore.

Nel cast della serie RAI prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film in coproduzione con Arte France, in collaborazione con Rai Fiction, troviamo Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro. Accanto a lui, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.

Esterno notte è scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino. Il distributore internazionale è Fremantle.