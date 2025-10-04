Eric Dane spiega perché non è avvenuta la reunion di Grey's Anatomy agli Emmy

L'attore ha rivelato di aver dovuto rinunciare a presentare un premio durante la serata perché era in ospedale a causa di un piccolo incidente.

Eric Dane ha spiegato il motivo per cui non ha partecipato alla reunion di Grey's Anatomy avvenuta sul palco degli Emmy un mese fa.

L'attore soffre di SLA e avrebbe dovuto presentare un premio insieme al suo amico e collega Jesse Williams, tuttavia il momento, annunciato dai produttori della serata, non è avvenuto.

Perché Dane era assente agli Emmy

In una recente intervista al Washington Post, Eric Dane ha raccontato di aver perso l'equilibrio mentre si trovava in cucina. La caduta l'ha quindi obbligato a saltare gli Emmy e andare invece in ospedale: "Mi stavano mettendo dei punti in testa".

Eric Dane in una scena dell'episodio Compassione per il diavolo di Grey's Anatomy

La star del piccolo schermo ha sottolineato: "La SLA è una brutta malattia. Ho perso un'opportunità che non vedevo l'ora di avere. Sarebbe stato grandioso vedere Jesse e poter ritrovarmi con alcuni dei miei amici, poter presentare di fronte ai miei colleghi. Ho pensato che sarebbe stato un momento speciale".

Dane ha proseguito: "Per questo motivo sono stato realmente dispiaciuto ma, capite, non c'era nulla che potessi fare".

La lotta contro la malattia

Nel mese di aprile Eric ha svelato di soffrire di SLA, dichiarando inoltre che, nonostante la diagnosi, non ha per ora intenzione di smettere di recitare del tutto. L'ex star di Grey's Anatomy ha spiegato: "Mi sento fortunato perché posso continuare a lavorare e non vedo l'ora di ritornare sul set di Euphoria la prossima settimana". L'attore ha quindi confermato il suo coinvolgimento nella terza stagione dello show con star Zendaya che tornerà prossimamente sul piccolo schermo anche in una successiva intervista.

Alcune foto recenti, tuttavia, hanno mostrato che Dane sta facendo i conti con le conseguenze della malattia che colpisce il sistema nervoso, essendo stato immortalato dai paparazzi mentre è in sedia a rotelle e si muove con fatica.