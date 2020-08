Enola Holmes: Henry Cavill e Millie Bobby Brown nel primo teaser trailer del film Netflix

"Enola. Enola. Enola. Enola!" "Sono io". Enola Holmes, il film Netflix con Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Sam Claflin nei panni dei fratelli Holmes si mostra in un primo teaser trailer.

Attenzione, perché Enola Holmes (Millie Bobby Brown) sta per arrivare assieme ai suoi più illustri fratelli, Sherlock e Mycroft (Henry Cavill e Sam Claflin), ma le luci dei riflettori punteranno proprio sulla più giovane di casa, come vediamo anche dal first look diffuso pochi minuti fa dallo stesso Henry Cavill sulle sue pagine di Instagram e Facebook.

"La sua mente? Affilata come un coltello" dicono di lei. Ma qualcosa ci dice che un tale ingegno andrà di pari passo con uno spirito anticonvenzionale per l'epoca...

Come recita la sinossi fornita anche da Variety, infatti, "Enola è la ribelle sorellina di Sherlock e Mycroft, una talentuosa, seppur giovane, investigatrice che spesso riesce a superare in ingegno i propri brillanti fratelli. Quando la madre dei ragazzi scompare misteriosamente il giorno del sedicesimo compleanno di Enola, la ragazza chiede aiuto proprio ai fratelli, ma entrambi sembrano più interessati a far si che la sorella sia pronta per la scuola di buone maniere che dovrà frequentare a breve, che a risolvere il potenziale caso. Così Enola fa quello che avrebbe fatto una qualsiasi altra ragazza sveglia, coraggiosa e brillante nell'800: scappare di casa. Enola si recherà infatti a Londra e inizierà a indagare sulla scomparsa della madre, finendo per scoprire una cospirazione che potrebbe alterare il corso della storia politica del paese_".

Basata sui libri di Nancy Springer, The Enola Holmes Mysteries, la pellicola in cui troviamo anche Helena Bonham Carter, Fiona Shaw e Frances de la Tour debutterà il 23 settembre su Netflix (come cripticamente rivelato da Cavill e dal trailer).