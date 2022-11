Millie Bobby Brown è preoccupata all'idea di tornare sul set di Stranger Things, dopo Enola Holmes 2

Alcune recenti dichiarazioni di Millie Bobby Brown sul suo lavoro con Enola Holmes 2 hanno messo in luce uno dei suoi timori più grandi per il futuro.

Dopo Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown ha dimostrato preoccupazione per la sua interpretazione nella nuova stagione di Stranger Things. Il tutto si collega a un'attitudine tipica del personaggio che interpreta in questo film, con il timore che influenzerà la sua recitazione anche in futuro.

Conosciuta in tutto il mondo per la sua interpretazione di Eleven (Undi) nella serie Stranger Things, Millie Bobby Brown ha proseguito la sua carriera con una nuova sfida, quella di Enola Holmes, con un film ispirato all'omonima serie di romanzi per giovani adulti di Nancy Springer. La risposta del pubblico più che positiva ha confermato un seguito diretto di questa pellicola, con il conseguente inizio delle sue riprese. Fra le caratteristiche più interessanti della sua nuova protagonista c'è quella di rompere spesso la quarta parete, parlando direttamente a un ipotetico pubblico che assiste agli eventi.

Enola Holmes 2: una foto di Henry Cavill, Millie Bobby Brown e Louis Partridge

Sarebbe proprio quest'attitudine a preoccupare l'attrice, almeno in base a quanto riportato da USA Today, rivelando che Millie Bobby Brown ha paura di girare la nuova stagione di Stranger Things dopo Enola Holmes 2, come ha rivelato rispondendo a una serie di domande alla premiere del film: "Girare Enola Holmes 2 è molto simile al vloggare su YouTube per tutto il giorno. È come prendere una telecamera, accenderla e cominciare a parlare tipo, 'Venite con me in un altro viaggio. Mi sveglio e mi lancio in nuovo caso'. Ѐ fantastico, anche se durante le riprese, mi è successo di sognare di essere sul set di Stranger Things senza riuscire a smettere di guardare la telecamera. E ora ho questa paura radicata nel profondo, ho il terrore che non smetterò mai più di guardarla. Ѐ una cosa che mi ossessiona".

Godzilla 2: per Millie Bobby Brown "è un simbolo di uguaglianza"

Parlando della nuova stagione di Strangar Things, per adesso sappiamo solamente che le riprese partiranno nel 2023 e che sarà la sua conclusione definitiva.