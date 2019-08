Enola Holmes: Millie Bobby Brown svela il suo look

Millie Bobby Brown ha svelato il suo nuovo look per Enola Holmes, action adventure in cui interpreterà la sorella di Sherlock Holmes.

Dopo il successo di Stranger Things 3, i fan chiedono a gran voce la quarta stagione, ma nel frattempo Millie Bobby Brown è già concentrata su un nuovo progetto. Si tratta di Enola Holmes, film incentrato sulla sorella adolescente del celebre investigatore di Baker Street.

Le riprese sarebbero in corso in Inghilterra, così Millie Bobby Brown ha svelato su Instagram i lunghi capelli richiesti per il personaggio di Enola Holmes.

Enola Holmes, ispirato ai romanzi di Nancy Springer, vedrà Millie Bobby Brown nel ruolo della sorella minore di Sherlock Holmes, mentre Helena Bonham Carter sarà sua madre, Eudoria Holmes. Nel cast compariranno, inoltre, Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes e Sam Claflin in quelli di Mycroft. A dirigere l'adattamento ispirato alla popolare saga di romanzi young adult, che ha preso il via nel 2006 con The Case of the Missing Marquess, sarà il regista Harry Bradbeer.

Millie Bobby Brown produrrà il film con Legendary Entertainment. Se Enola Holmes avrà successo, ci sono sei romanzi a disposizione a cui attingere per dar vita a un nuovo franchise giallo che racconterà le vicende della intraprendente quattordicenne inglese che condivide col fratello maggiore il celebre intuito investigativo.