Enola Holmes: Millie Bobby Brown legge il romanzo su cui si basa il film Netflix (VIDEO)

Millie Bobby Brown legge Enola Holmes nel video condiviso da Netflix su Youtube, in attesa dell'uscita del film che vedrà protagonista la star di Stranger Things.

Netflix ha condiviso su Youtube il video di Millie Bobby Brown che legge Il caso del marchese scomparso, il romanzo su cui si basa Enola Holmes, il film in uscita sulla piattaforma streaming e che vedrà protagonista proprio la star di Stranger Things.

Quando mancano pochi giorni all'uscita di Enola Holmes su Netflix, sul web è stato condiviso il video nel quale vediamo e ascoltiamo Millie Bobby Brown mentre legge il romanzo sul quale si basa il film che la vedrà interpretare la sorella del più celebre Sherlock.

Il 23 settembre avremo infatti modo di approfondire la storia di un personaggio rimasto spesso e volentieri nascosto nell'ombra del fratello che è stato già più volte interpretato sul piccolo e sul grande schermo. Nel caso del film Netflix, Sherlock Holmes avrà volto e voce di Henry Cavill, mentre l'altro fratello, Mycroft, verrà impersonato da Sam Claflin, e questo non potrà fare altro che richiamare l'attenzione e l'interesse degli abbonati alla piattaforma streaming.

Per Millie Bobby Brown, amata e nota a livello internazionale per essere una delle star principali dell'acclamata serie tv Stranger Things, Enola Holmes rappresenta la prima vera esperienza da assoluta protagonista. Un tassello importante nella carriera della giovane attrice, che quest'anno ha compiuto appena 16 anni ma è già stata riconosciuta dal Time come una delle 30 adolescenti più influenti del mondo. Di seguito, possiamo ascoltarla e vederla mentre legge Il caso del marchese scomparso, uno dei romanzi firmati da Nancy Springer che raccontano le indagini di Enola Holmes.

Il film Netflix ci permetterà di conoscere la ricerca di indizi portata avanti dalla sorella minore di Sherlock e Mycroft, Enola, adolescente ribelle e arguta, intenta a ritrovare la mamma scomparsa. La sceneggiatura del film è firmata da Jack Thorne, autore di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede e della serie tratta da Queste oscure materie. Nel film, diretto da Harry Bradbeer, recitano anche Helena Bonham Carter nel ruolo della madre misteriosamente scomparsa di Enola, l'eccentrica Eudoria.