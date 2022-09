Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown e Henry Cavill tornano nel trailer del sequel targato Netflix

Enola Holmes 2 sta per arrivare: Millie Bobby Brown e Henry Cavill sono i protagonisti del primo trailer ufficiale del secondo capitolo targato Netflix sulle avventure cinematografiche della più piccola investigatrice di casa Holmes, annunciando anche la data di uscita: il 4 novembre.

Nel video si vedono i problemi di Enola dopo la scelta di aprire un'agenzia che le permetta di sfruttare il suo talento per le indagini, riuscendo finalmente a trovare un caso di occuparsi che la mette, come prevedibile, nei guai.

Dopo il grande successo di Enola Holmes, il primo film ispirato alla storia narrata nell'omonimo franchise letterario a opera di Nancy Springer, Netflix ha deciso di proseguire nella produzione di nuovi adattamenti e far tornare sul piccolo schermo i fratelli Holmes interpretati da Millie Bobby Brown e Henry Cavill anche per un secondo appuntamento.

Come vediamo anche dal primo trailer ufficiale di Enola Holmes 2 diffuso durante il corso dell'ultima edizione di TUDUM, Enola (Brown) si trova alle prese con un nuovo mistero da risolvere, ora che è diventata a tutti gli effetti una detective: il caso, questa volta, riguarderebbe una ragazza scomparsa, ma finirà con il coinvolgere la giovane investigatrice in una cospirazione che, per essere sventata, richiederà anche l'aiuto di suo fratello maggiore, Sherlock (Cavill).

Nel cast di Enola Holmes 2 troveremo anche Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Susie Wokoma, Adeel Akhtar, David Thewlis e Sharon Duncan-Brewster. Il film arriverà il 4 novembre su Netflix.