Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown ha baciato la sua costar a sorpresa, critiche dal coordinatore di intimità

Millie Bobby Brown ha ammesso candidamente di aver baciato a sorpresa il co-protagonista di Enola Holmes 2, Louis Partridge, attirandosi le critiche del coordinatore di intimità.

In un video pubblicato sul Tiktok di Netflix, la 18enne Millie Bobby Brown ha raccontato i retroscena del bacio tra lei e Louis Partridge svelando:

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown in un'immagine

"Proprio durante le prove gli ho afferrato il viso e l'ho baciato e lui era tipo..." ha detto prima di imitare il volto sorpreso della sua costar. "È stato davvero carino vedere Enola prendere l'iniziativa. E anche vedere una ragazza fare la prima mossa è davvero eccitante."

L'attrice prosegue nel racconto: "Quando abbiamo effettivamente girato la nostra prima scena del bacio, all'interno della scena ho dovuto prenderlo a pugni, e poiché Louis è un buon amico, ho continuato a colpirlo. Non stavo facendo finta, gli stavo davvero facendo del male. Alla fine, ha detto, 'Millie, puoi per favore fingere di darmi un pugno?'"

Enola Holmes, Millie Bobby Brown sul suo rapporto "adulto" con Henry Cavill "Ci sono condizioni da rispettare"

Enola Holmes 2: una foto della protagonista Millie Bobby Brown

Tuttavia la coordinatrice dell'intimità Jessica Steinrock non ha trovato la storia così divertente ed è intervenuta a sua volta con un video in cui critica l'attrice spiegando: "Amo Millie Bobby Brown, ma questa non è la bella storia che pensate che sia. Sono sicura che lei e il suo partner di scena hanno costruito un rapporto di fiducia, ma non dovremmo mai sorprendere nessuno durante una rissa o una scena intima, mai. Questo in pratica significa che non ha chiesto il permesso per baciarlo. E quando il tuo compagno di scena è sorpreso dopo che lo hai baciato, significa che la comunicazione non è avvenuta nel modo in cui avrebbe dovuto. Piccole cose come questa possono intensificarsi nel tempo, e francamente lei ha più potere in quella situazione di lui perché è una star molto famosa. Quando giriamo scene d'amore amiamo stare leggeri, divertirci, ma il consenso è obbligatorio. Per la cronaca, ho adorato Enola Holmes 2, ma la prossima volta dovremo chiedere il permesso".