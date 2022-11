Enola Holmes 2: svelato il motivo dell'assenza di Sam Claflin

Il regista di Enola Holmes 2, Harry Bradbeer, ha rivelato la ragione per cui Mycroft Holmes non appare nel sequel.

Manca poco all'arrivo di Enola Holmes 2 su Netflix. Il seguito delle avventure della sorellina di Sherlock Holmes, interpretata da Millie Bobby Brown, approderà sulla piattaforma streaming il 4 novembre. Nell'attesa il regista Harry Bradbeer ha rivelato il motivo dell'assenza di Sam Claflin, che nel primo film interpreta Mycroft Holmes.

In un'intervista con Collider, Harry Bradbeer ha fatto chiarezza sul vero motivo dell'esclusione del personaggio di Mycroft dal sequel spiegando:

Enola Holmes 2: Henry Cavill in una foto del film

"Quando lo schedule di Sam Claflin è stato definito, abbiamo capito che lui non avrebbe potuto esserci. Ci dispiace molto che non abbia potuto far parte di questo film. Se il franchise proseguirà, ci piacerebbe riaverlo. Ma la sua assenza ci ha fatto capire che dovevamo concentrarci su Sherlock, che ha alcuni vantaggi come personaggio, ha un ruolo più centrale. Volevamo lavorare su questa particolare relazione. Doveva riguardare Sherlock ed Enola, quindi immagino che avere meno personaggi da gestire ci abbiamo permesso di focalizzarci con maggior vigore su quello che avevamo".

Cosa succede in Enola Holmes 2?

Mentre sono apparse sui social media le prime reazioni della critica a Enola Holmes 2, scopriamo la sinossi del sequel.

Reduce dal trionfo nel risolvere il suo primo caso, Enola Holmes (Brown) segue le orme del famoso fratello, Sherlock (Cavill), e apre la sua agenzia, solo per trovare che la vita di una detective su commissione non è facile quanto sembra. Rassegnata ad accettare le fredde realtà dell'età adulta, sta per chiudere l'attività quando una fiammeraia senza soldi offre a Enola il suo primo lavoro ufficiale: trovare la sorella scomparsa. Ma in questo caso dimostra molto più complicato rispetto a quanto aspettato, mentre Enola viene trascinata in un nuovo mondo pericoloso, dalle sinistre industrie di Londra ai pittoreschi auditorium fino ai gradini più alti della società e persino 221B Baker Street. Mentre iniziano a bruciare le scintille di una cospirazione mortale, Enola deve chiedere l'aiuto degli amici - e dello stesso Sherlock - per risolvere il suo mistero.

The Witcher: il vero motivo per cui Henry Cavill lascia la serie. E non è Superman

Le novità nel cast di Enola Holmes 2

Enola Holmes 2, come il capitolo precedente, si basa sui romanzi scritti da Nancy Springer e alla regia c'è Harry Bradbeer, con una sceneggiatura firmata da Jack Thorne, e la storia di Harry Bradbeer e Jack Thorne.

Nel cast, accanto alla protagonista Millie Bobby Brown, ritroviamo Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar e Helena Bonham Carter nel ruolo della madre dei tre fratelli Holmes. Tra i nuovi arrivi, David Thewlis e Sharon Duncan-Brewster.