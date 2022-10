Enola Holmes 2, le prime recensioni del sequel con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill

Enola Holmes 2 divide la critica, ma c'è un elemento che la stampa continua ad elogiare nelle prime recensioni: la chimica sullo schermo tra Millie Bobby Brown ed Henry Cavill. Una chimica che diventa sempre più evidente proseguendo nella visione della pellicola in uscita il 4 novembre.

L'annuncio del ritorno dei due attori sullo schermo per il secondo capitolo di Enola Holmes 2, era arrivato a maggio dello scorso anno, come riporta ScreenRant. Millie Bobby Brown ha ricoperto anche in questo caso il ruolo di protagonista e produttrice. Jack Thorne, in qualità di sceneggiatore originale è tornato al suo ruolo, proprio come il regista Harry Bradbeer.

Enola Holmes: Millie Bobby Brown alle prese con l'arco

Molly Freeman, di ScreenRant è tra coloro che hanno elogiato il legame creato dai due attori sullo schermo: "Anche se la Brown può guidare il film facilmente da sola - ed è affascinante come nel primo - è un piacere vedere lei e Cavill dare vita alla dinamica tra fratello e sorella, tra Enola e Sherlock. La loro energia sullo schermo è decisamente divertente".

"L'amorevole ma tesa dinamica tra fratelli è una delle parti più interessanti di Enola Holmes 2 - scrive Lovia Gyarkye di The Hollywood Reporter - Brown e Cavill hanno una deliziosa dinamica sullo schermo che replica in modo credibile lo stile di comunicazione tipico tra fratelli maggiori e minori. I due non sanno come connettersi e spesso finiscono per fraintendersi, ed è in quei momenti che vediamo i personaggi svilupparsi di più".

Arezou Amin per Collider si sofferma sull'interpretazione di Henry Cavill e sul suo Sherlock. "Anche se Sherlock Holmes è un personaggio che abbiamo visto in molte incarnazioni, Cavill riesce a infondergli qualcosa di completamente suo" scrive. "Per non parlare del fatto che la sua versione di Sherlock è davvero divertente".

Le loro performance si elevano e raggiungono un livello superiore quando i due sono insieme, scrive e sottolinea Ian Sandwell di Digital Spy in merito al legame sullo schermo tra Millie Bobby Brown e Henry Cavill.

Eric Eisenberg di CinemaBlend torna a parlare della performance di Millie Bobby Brown: "Un'investigatrice coraggiosa, indipendente e ribelle, che ha giustamente il pieno possesso dei riflettori", ma la sua storyline è "straordinariamente intrecciata alla trama B guidata dallo Sherlock di Henry Cavill". La storia "si appoggia ad aspetti molto familiari dei miti del detective, ma riesce a trovare una prospettiva intelligente e inaspettata".

Enola Holmes 2 arriverà il 4 novembre su Netflix.